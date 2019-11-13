Убийство супруги из ревности: к 11 годам приговорили столичного жителя

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Дело в отношении жителя столицы рассмотрено специализированным межрайонным судом по уголовным делам города Нур-Султан. Органом уголовного преследования мужчине предъявлено обвинение в умышленном причинении смерти человеку, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на столичный суд.

Из материала дела следует, что он в состоянии алкогольного опьянение на почве ревности нанес супруге ножевые ранения, что привело к ее смерти.

Приговором суда мужчина признан виновным в совершении убийства (ст. 99 ч. 1 УК РК) и осужден к 11 годам лишения свободы, с отбыванием наказания в учреждении уголовно- исполнительной системы максимальной безопасности.

Приговор апелляционной инстанцией оставлен без изменения.