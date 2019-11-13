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Убийство супруги из ревности: к 11 годам приговорили столичного жителя
13 Ноября 2019 02:02
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Дело в отношении жителя столицы рассмотрено специализированным межрайонным судом по уголовным делам города Нур-Султан. Органом уголовного преследования мужчине предъявлено обвинение в умышленном причинении смерти человеку, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на столичный суд.
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Из материала дела следует, что он в состоянии алкогольного опьянение на почве ревности нанес супруге ножевые ранения, что привело к ее смерти.
Приговором суда мужчина признан виновным в совершении убийства (ст. 99 ч. 1 УК РК) и осужден к 11 годам лишения свободы, с отбыванием наказания в учреждении уголовно- исполнительной системы максимальной безопасности.
Приговор апелляционной инстанцией оставлен без изменения.
Ключевые слова: Нур-Султан, Суды,
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