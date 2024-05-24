Суд пересмотрел дело об убийстве школьницы в Туркестанской области

В Туркестанской области возобновлено уголовное дело в отношении двух подозреваемых в вымогательстве и последующем нанесении ножевых ранений школьнице. Об этом передает корреспондент агентства Kazinform.

Инцидент произошел в апреле прошлого года в селе Торткуль Ордабасинского района. Ученицу 9 класса шантажировали одиннадцатиклассник с ее школы и 19-летний односельчанин. Шантажисты потребовали от школьницы 1 млн тенге, в обмен на то, чтобы интимное фото не попало в сеть. Позже тело подростка с ножевыми ранениями было найдено в оросительном канале.

В прошлом году приговором суда основной подсудимый признан виновным по части 1 статьи 194, по части 2 статьи 99 по пунктам 10, 14 Уголовного кодекса РК. Ему было назначено окончательное наказание в виде 16 лет лишения свободы. Сообщник признан виновным по статье 434 Уголовного кодекса РК, и назначено наказание в виде ограничения свободы на 1 год и 4 месяца.

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Туркестанской области пересмотрено уголовное дело в отношении подозреваемых, обвиняемых в совершении преступления. Приговор суда, вынесенный по решению присяжных заседателей основному подсудимому, остался без изменения. Признанный виновным частью 4 статьи 132, пунктом 2 части 2 статьи 194, пунктами 10, 14 части 2 статьи 99 Уголовного кодекса РК, ему назначено окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 16 лет. Он будет отбывать наказание в учреждении средней безопасности уголовно-исполнительной системы.

Второй подсудимый признан виновным по статье 434 Уголовного кодекса РК и назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года. Он также будет отбывать наказание в учреждении средней безопасности уголовно-исполнительной системы.

Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, в ночь с 8 на 9 апреля 2023 года, по требованию шантажистов, девочка пришла к ним на встречу. Между ними произошла ссора, в результате которой школьница, получив ножевые в грудь ранения, была сброшена в оросительный канал.