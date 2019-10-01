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Убийство школьника в Актюбинской области: суд вынес приговор

1 Октября 2019 16:45
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Убийство школьника в Актюбинской области: суд вынес приговор

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В Актобе, в специализированном межрайонном суде по уголовным делам, вынесен приговор по делу об убийстве школьника из города Шалкара Актюбинской области, передает корреспондент МИА Казинформ.

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Согласно материалам дела, 27 января между двумя школьниками произошел конфликт на ледовом катке в городе Шалкаре.

15-летний Мирасбек Даулетьяров ударил в лицо 17-летнего Асылбека Сабыра, которого затем запинала группа парней. Разозлившись, А.Сабыр нанес одно ножевое ранение в область сердца обидчика и убежал с места происшествия. От ранения и большой кровопотери М.Даулетьяров умер, врачи не смогли оказать помощь.

Как сообщили в суде свидетели друзья А.Сабыра, в руках у М.Даулетьярова был пистолет. Однако суд посчитал, что они пытаются защитить друга, к тому же есть показания, что пистолет, только игрушечный, накануне был выявлен у Мирасбека родителями и они его уничтожили.

По приговору суда А.Сабыр был признан виновным в совершении убийства и ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы в колонии для несовершеннолетних среднего режима.

В пользу семьи погибшего подростка отцом осужденного будет возмещен материальный вред в 1,6 млн тенге и моральный вред в 3 млн тенге.

По словам отца погибшего подростка Жумабека Оразалина, Мирасбек - один из трёх его детей. Он активно занимался спортом, мечтал стать пожарным.

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Ключевые слова: Актюбинская область, Суды, Судебный процесс,
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Автор:

Самал Ендибаева

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