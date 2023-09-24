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    19:19, 23 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Убийство ребенка в Аксу: педофила задержали через 15 лет в России

    убийство
    Фото: Polisia.kz.

    На территории зарубежных стран сотрудниками органов внутренних дел задержаны лица, разыскиваемые правоохранительными органами Казахстана. Задержанные преступники скрывались в Турции, России,Армении и Кыргызстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Так, в турецком городе Секе задержан 40-летний житель Алматинской области, разыскиваемый за разбойное нападение, сопряженное с убийством водителя грузовой автомашины, перевозившей табачную продукцию. Преступление было совершено на трассе Алматы – Конаев 28 марта 2022 года.

    В городе Краснодаре РФ задержан 42-летний казахстанец, разыскиваемый с ноября 2008 года ДП Павлодарской области, за изнасилование и убийство несовершеннолетней жительницы города Аксу Павлодарской области.

    В Армении розыскной группой ДП Костанайской области совместно с армянскими коллегами задержан 23-летний гражданин Казахстана. У него в апреле в Костанае изъято три свертка с психотропным веществом.

    В Томске задержан 21-летний житель Павлодарской области, разыскиваемый с августа ДП Павлодарской области за хранение наркотиков в особо крупном размере.

    В Бишкеке задержан 50-летний гражданин Казахстана, разыскиваемый ДП Жамбылской области за мошенничество. В августе 2019 года указанный гражданин, представившись адвокатом, пообещав увести от ответственности подозреваемое лицо, завладел крупной суммой денег.

    Теги:
    полиция Борьба с преступностью
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