Убийство ребенка в Аксу: педофила задержали через 15 лет в России

На территории зарубежных стран сотрудниками органов внутренних дел задержаны лица, разыскиваемые правоохранительными органами Казахстана. Задержанные преступники скрывались в Турции, России,Армении и Кыргызстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Так, в турецком городе Секе задержан 40-летний житель Алматинской области, разыскиваемый за разбойное нападение, сопряженное с убийством водителя грузовой автомашины, перевозившей табачную продукцию. Преступление было совершено на трассе Алматы – Конаев 28 марта 2022 года.

В городе Краснодаре РФ задержан 42-летний казахстанец, разыскиваемый с ноября 2008 года ДП Павлодарской области, за изнасилование и убийство несовершеннолетней жительницы города Аксу Павлодарской области.

В Армении розыскной группой ДП Костанайской области совместно с армянскими коллегами задержан 23-летний гражданин Казахстана. У него в апреле в Костанае изъято три свертка с психотропным веществом.

В Томске задержан 21-летний житель Павлодарской области, разыскиваемый с августа ДП Павлодарской области за хранение наркотиков в особо крупном размере.

В Бишкеке задержан 50-летний гражданин Казахстана, разыскиваемый ДП Жамбылской области за мошенничество. В августе 2019 года указанный гражданин, представившись адвокатом, пообещав увести от ответственности подозреваемое лицо, завладел крупной суммой денег.