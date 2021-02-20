Убийство раскрыли в Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Мангистауской области сотрудники полиции раскрыли убийство, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

18 февраля жительница Бейнеуского района обратилась в районный отдел полиции с заявлением о пропаже своего мужа. По словам женщины, мужчина уехал на своей машине два дня назад и не вернулся домой.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции Мангистауской области в тот же день обнаружили автомашину и труп мужчины. 19 февраля полицейскими задержаны двое подозреваемых, которые признались в избиении пропавшего. По факту начато досудебное расследование по статье 99 УК РК (Убийство). Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания.

