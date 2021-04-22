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    17:21, 22 Апрель 2021 | GMT +6

    Убийство раскрыли в Караганде

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Карагандинские полицейские раскрыли убийство, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    19 и 20 апреля сотрудники Кировского отдела полиции УП города Караганды с целью стабилизации криминогенной обстановки провели профилактическую отработку 111 человек. С ними полицейские провели профилактические беседы и проверили условия их проживания. Кроме того, лица данной категории поставлены на дактосколопический и видеоучеты. Их проверили на причастность к ранее совершенным и латентным преступлениям.

    В ходе мероприятия полицейские по «горячим следам» раскрыли особо тяжкое преступление. 19 апреля правоохранители задержали подозреваемого в убийстве 30-летнего мужчины. Задержанный признался, что в ходе возникшей ссоры нанес несовместимые с жизнью телесные повреждения малознакомому человеку.

    По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 99 УК РК «Убийство». Ведется расследование. Задержанный водворен в изолятор временного содержания.


    Теги:
    Борьба с преступностью Карагандинская область Правоохранительные органы
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