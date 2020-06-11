Убийство раскрыли по горячим следам в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Двух преступников, жестоко раправившихся с мужчиной, оперативно задержали полицейские Караганды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

11 июня в 06:17 часов в одном из домов по пр. Назарбаева города Караганды был обнаружен труп 28-летнего мужчины с множественными ножевыми ранениями.

«После получения информации об обнаружении трупа был ориентирован весь личный состав органов внутренних дел. Нарядами полка патрульной полиции УП г.Караганды отработаны близлежащие кварталы. В результате проведенных мероприятий по горячим следам установлены и задержаны двое жителей города: мужчины 28 и 29 лет. Они дали признательные показания», - сообщил начальник ДП Карагандинской области полковник полиции Ерлан Файзуллин.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 99 ч. 1 УК РК «Убийство». Проводится расследование.