Убийство раскрыли по горячим следам в Караганде
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Двух преступников, жестоко раправившихся с мужчиной, оперативно задержали полицейские Караганды, передает корреспондент МИА «Казинформ».
11 июня в 06:17 часов в одном из домов по пр. Назарбаева города Караганды был обнаружен труп 28-летнего мужчины с множественными ножевыми ранениями.
«После получения информации об обнаружении трупа был ориентирован весь личный состав органов внутренних дел. Нарядами полка патрульной полиции УП г.Караганды отработаны близлежащие кварталы. В результате проведенных мероприятий по горячим следам установлены и задержаны двое жителей города: мужчины 28 и 29 лет. Они дали признательные показания», - сообщил начальник ДП Карагандинской области полковник полиции Ерлан Файзуллин.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 99 ч. 1 УК РК «Убийство». Проводится расследование.
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