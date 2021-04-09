Убийство произошло в колонии в Алматинской области

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В учреждении уголовно-исполнительной системы Алматинской области один из осужденных убил другого, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«9 апреля в учреждении средней безопасности Алматинской области в камере дисциплинарного изолятора один из осужденных в результате конфликта нанес другому телесные повреждения, повлекшие смерть. Пострадавшему сотрудниками учреждения была оказана незамедлительная первая медицинская помощь. Вызванная бригада скорой помощи констатировала смерть. С целью выяснения обстоятельств, на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, представители прокуратуры и руководство ДУИС», - сообщили в пресс-службе Комитета УИС МВД РК.

Следует отметить, что отбывающие лица ранее судимые, по настоящему делу осуждены по статьям 191 ч.2 (Грабеж) и 192 ч.2 (Разбой) Уголовного кодекса Республики Казахстан. Являлись злостными нарушителями режима содержания и имели третью отрицательную степень поведения.

По данному факту материалы зарегистрированы в ЕРДР, проводится служебное расследование