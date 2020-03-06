Убийство продавщицы в Актюбинской области: оглашен приговор

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Сегодня в специализированном межрайонном суде был оглашен приговор по делу об убийстве продавщицы в поселке Бадамша Актюбинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно материалам дела, 14 августа 2019 года ранее судимый Марат Жусупов и его знакомый Александр Канев договорились ограбить магазин «Акниет» в поселке Бадамша Карагандинского района. Вооружившись ножами. они зашли в магазин. Жусупов нанес продавщице множественные ножевые ранения, от которых она скончалась на месте. Из магазина грабители похитили деньги и имущество на сумму около 200 тысяч тенге.

В тот же день они были задержаны, при обыске у Жусупова был обнаружен бумажный пакет с марихуаной на 0,97 граммов.

Канев признал вину и оказал содействие следствию. Наличие у него малолетних детей суд признал обстоятельством, смягчающим уголовную ответственность. В действиях Жусупова обнаружен опасный рецидив преступлений.

Приговором суда А. Канев был признан виновным по статье 192, 28, 99 УК РК и ему назначили наказание в виде 16 лет лишения свободы в учреждении системы уголовно-исправительной системы максимальной безопасности.

М. Жусупов признан виновным по статьям 192, 99, 296 УК РК. Ему назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы.

Также суд постановил взыскать 5 млн тенге морального вреда с Жусупова и 4 млн тенге с Канева.