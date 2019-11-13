Убийство подростка в Актобе: полицейские рассказали подробности

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Подробности групповой драки между школьниками и студентами, в которой был убит 15-летний подросток, рассказал на брифинге начальник департамента внутренних дел Атыгай Арыстанов. Полицейский призвал актюбинцев строго контролировать местонахождение детей в вечернее время, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним , 10 ноября в ходе драки в поселке Заречный от ножевого ранения погиб 15-летний школьник, ученик 10-го класса. По подозрению был задержан 17-летний актюбинец.

«Преступление произошло из-за конфликта между ученицей 9-го класса школы №61 и ее одноклассником. Мальчик оскорбил девочку, и она пожаловалась своим знакомым. Те вызвали девятиклассника и его друзей на встречу в поселок Заречный. Со стороны девушки пришли 4 человека, со стороны парня - 20 учащихся школы №61», - рассказал Атыгай Арыстанов.

По его словам, вначале была драка «один на один» – вышли знакомый девушки, студент автодорожного колледжа, и ее обидчик из школы. Однако после драки подозреваемый нанес ножевые ранения потерпевшему, ученику 10-го класса, а также еще двоим рядом стоящим. В этот момент все разбежались.

«Чтобы довезти потерпевшего в больницу, один из подростков угнал со двора машину отца. Они подвезли раненого до железнодорожной больницы и даже не завезли в приемный покой, оставили его на улице. Подросток умер от потери крови», - говорит начальник ДВД.

Врачи сообщили полицейским о том, что нашли тело. Те быстро сориентировавшись, задержали угнанную машину.

Двое потерпевших, получивших ножевые ранения в драке, живы и здоровы. Им была оказана первая помощь, заверил А.Арыстанов.

«Свидетели и подозреваемые были задержаны. Факт в том, что отсутствует контроль со стороны родителей, нет воспитания. Я хочу обратить на это внимание родителей. Ребята ушли из дома, родители не знали куда. Полицией проводится очень много профилактических мероприятий, снизилась подростковая преступность, но этого мало. Нужен контроль со стороны родителей, школы. В городе 400 школ, где учится 150 тысяч человек», - отметил А. Арыстанов.

С начала года в органы внутренних дел было доставлено 670 несовершеннолетних, было совершено более 4 тысяч правонарушений со стороны подростков. Более 137 родителей были привлечены к ответственности за неисполнение родительских обязанностей. Подростками совершено 112 преступлений, 102 человека привлечено к ответственности.