Убийство по горячим следам раскрыли в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Убийство по горячим следам раскрыли патрульные полицейские Алгинского района, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП.

6 октября неизвестные лица привезли вАлгинскую центральную районную больницу тело молодого мужчины с ножевым ранением в сердце, оставили его в коридоре и поспешили скрыться.

Со слов дежурного медперсонала, их было трое, машина темного цвета, марку они не разглядели. Медики сразу же позвонили на телефон «102». Полицейские передали ориентировку всем нарядам.

«Ночной экипаж роты патрульной полиции в составе лейтенанта Махамбета Садыкова и лейтенант Бердыбека Беккали нашли подозреваемых. Полицейские дежурили на трассе, получив ориентировку, стали останавливать все проезжающие автомашины темного цвета.

В скором времени при въезде в поселок Бештамак была остановлена автомашина «Лексус GS300» темно-синего цвета, в которой находилось трое молодых мужчин. Их поведение вызвало подозрение сотрудников полиции. Во время досмотра машины один из мужчин сознался, что в ходе ссоры нанес ножевое ранение пострадавшему, который, не приходя в сознание, скончался на месте происшествия. Он предоставил инспекторам полиции орудие убийства – нож», - рассказал пресс-секретарь ДП Ерболат Саркулов.

Ведется расследование по статье 99 УК РК. Подозреваемый водворен в ИВС.