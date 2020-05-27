Убийство новорожденного: в Атырау начался суд над врачами

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау начался судебный процесс над группой медиков областного перинатального центра, по версии следствия поместившие живого новорожденного младенца в морозильную камеру, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Слушания по делу начались в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Атырауской области. На скамье подсудимых директор центра Куаныш Нысанбаев, акушер-гинеколог Аскар Каиржан, акушер Тамила Кульбатирова, врачи-неонатологи Руслан Нурмаханбетов и Дарига Джумабаева.

«К.Нысанбаев, А.Каиржан и Ж.Кулбатирова обвиняются в умышленном убийстве группой лиц по предварительному сговору младенца, которого поместили живым в морозильную камеру. Р.Нурмаханбетов и Д.Джумабаева обвиняются в недонесении о преступлении.

Куаныш Нысанбаев обвиняется также в растрате бюджетных средств в размере 21 651 436 тенге, в покушении на дачу взятки в размере 300 тыс. тенге руководству института судебно-медицинской экспертизы по Атырауской области, в получении взятки в размере 20 тысяч тенге от родственников двух рожениц, получении 2 тысяч тенге за консультирование состояния беременной женщины. Кроме того, в мошенничестве на 1 490 000 тенге, в бездействии по службе, злоупотреблении должностными полномочиями», - сообщили в пресс-службе Атырауского областного суда.

Уголовное дело состоит из 14 эпизодов. Защитниками по делу выступают 5 адвокатов коллегии адвокатов.

Напомним, 4 октября 2019 года сообщалось, что в убийстве младенца подозревают врачей в Атырауской области.

Руководитель Атырауского управления здравоохранения прокомментировала обвинение.



