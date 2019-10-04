Убийство новорожденного: руководитель управления здравоохранения прокомментировала обвинение

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Руководитель Атырауского управления здравоохранения назвала ужасом обвинения в адрес врачей, подозреваемых в убийстве новорожденного, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я не могу комментировать происходящее, так как в данный момент идет следствие. Но сам факт наличия подобного обвинения в адрес врачей меня приводит в ужас. Я надеюсь, что правоохранительные органы объективно разберутся в данной ситуации», - сказала руководитель управления здравоохранения Атырауской области Маншук Аймурзиева.

Напомним, руководитель и врач перинатального центра Атырауской области подозреваются в убийстве новорожденного ребенка путем помещения его в холодильную камеру. Об этом сообщил на брифинге заместитель председателя Агентства РК по противодействию коррупции Шынгыс Кабдула.