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    10:46, 24 Февраль 2021 | GMT +6

    Убийство мужчины в Экибастузе: задержан подозреваемый

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Полиция задержала 65-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции задержан 65-летний мужчина, подозреваемый в совершении преступления», - сообщил начальник департамента полиции Павлодарской области Нурлан Масимов.

    По данным пресс-службы департамента полиции Павлодарской области, обстоятельства и причины этого случая устанавливаются. Подозреваемого водворили в изолятор временного содержания города Экибастуза.

    «Оружие преступления изъято, - дополнили в ведомстве. - В соответствии со статьёй 201 УПК Республики Казахстан иная информация в интересах следствия не распространяется».
    Напомним, 23 февраля во дворе дома по улице Сатпаева в Экибастузе из обреза был застрелен мужчина, который от полученного ранения скончался на месте происшествия.


    Теги:
    МВД РК Закон и право Борьба с преступностью Павлодарская область
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