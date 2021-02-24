Убийство мужчины в Экибастузе: задержан подозреваемый

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Полиция задержала 65-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции задержан 65-летний мужчина, подозреваемый в совершении преступления», - сообщил начальник департамента полиции Павлодарской области Нурлан Масимов.

По данным пресс-службы департамента полиции Павлодарской области, обстоятельства и причины этого случая устанавливаются. Подозреваемого водворили в изолятор временного содержания города Экибастуза.

«Оружие преступления изъято, - дополнили в ведомстве. - В соответствии со статьёй 201 УПК Республики Казахстан иная информация в интересах следствия не распространяется».

Напомним, 23 февраля во дворе дома по улице Сатпаева в Экибастузе из обреза был застрелен мужчина, который от полученного ранения скончался на месте происшествия.