Убийство мужчины и нападение на его мать произошло в Костанайской области

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ— В Костанайской области совершено убийство 55-летнего мужчины и покушение на жизнь его 82-летней матери. Подозреваемый задержан, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба департамента полиции Костанайской области, убийство произошло в Амангельдинском районе.

«Полицией Амангельдинского района начато досудебное расследование, предусмотренное двумя статьями «Убийство» и «Покушение на убийство» по факту нанесения ножевых ранений двум местным жителям поселка Карасу Амангельдинского района - 55-летнему мужчине и его 82-летней матери.

В результате полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия, его мать была доставлена в больницу»,- прокомментировали в ДП.

По подозрению в совершении данных преступлений задержан 47- летний местный житель.

В настоящее время он находится в больнице, так как пытался с целью ухода от уголовной ответственности покончить жизнь самоубийством. Мотив преступления пока неизвестен.