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    04:28, 09 Май 2021 | GMT +6

    Убийство мужчины и нападение на его мать произошло в Костанайской области

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    КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ— В Костанайской области совершено убийство 55-летнего мужчины и покушение на жизнь его 82-летней матери. Подозреваемый задержан, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщает пресс-служба департамента полиции Костанайской области, убийство произошло в Амангельдинском районе.

    «Полицией Амангельдинского района начато досудебное расследование, предусмотренное двумя статьями «Убийство» и «Покушение на убийство» по факту нанесения ножевых ранений двум местным жителям поселка Карасу Амангельдинского района - 55-летнему мужчине и его 82-летней матери.

    В результате полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия, его мать была доставлена в больницу»,- прокомментировали в ДП.

    По подозрению в совершении данных преступлений задержан 47- летний местный житель.

    В настоящее время он находится в больнице, так как пытался с целью ухода от уголовной ответственности покончить жизнь самоубийством. Мотив преступления пока неизвестен.


    Теги:
    Происшествия, ЧС Костанайская область Борьба с преступностью Происшествия Правоохранительные органы
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