Убийство казахстанца в Стамбуле вывело силовиков на транснациональную ОПГ

Расследование убийства гражданина Казахстана в Стамбуле позволило установить организатора и заказчика преступления, а также раскрыть другие тяжкие преступления, совершенные участниками транснациональной ОПГ на территории Казахстана, передает агентство Kazinform со ссылкой на МВД.

Министерство внутренних дел Казахстана совместно с правоохранительными органами Грузии и Турции провело поэтапную международную спецоперацию по задержанию участников транснациональной организованной преступной группы, действовавшей на территории трех государств.

Как сообщили в ведомстве, активизация совместной работы стала результатом визитов делегаций Казахстана во главе с министром внутренних дел в Грузию, Турцию и Азербайджан.

Поводом для международного взаимодействия стало расследование убийства гражданина Казахстана Исмаилова, совершенного в Стамбуле. Благодаря сотрудничеству правоохранительных органов трех стран были задержаны двое исполнителей преступления. В ходе расследования установлены мотив убийства, а также предполагаемые организатор и заказчик, которые, по данным МВД, являются представителями транснациональной преступной среды и находятся в международном розыске.

Полученные материалы позволили МВД совместно с Комитетом национальной безопасности раскрыть и другие тяжкие преступления, совершенные участниками этой организованной преступной группы на территории Казахстана.

В Алматы задержан один из предполагаемых киллеров группировки, причастный к покушению на убийство местного жителя в августе 2025 года. Орудие преступления — пистолет — изъято. Расследование завершено, уголовное дело направлено в суд.

— Министерством внутренних дел во взаимодействии с коллегами из Грузии и Турции проведена поэтапная специальная операция по задержанию участников транснациональной ОПГ на территории трех государств. В городе Алматы задержана группа лиц из числа участников указанной криминальной структуры, которым инкриминируется причастность к совершению нескольких фактов нападений с применением оружия, — сообщил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.

По данным МВД, целью преступлений было установление влияния на бизнес отдельных представителей диаспоральных групп с использованием элементов криминальной идеологии.

На территории Грузии также задержаны фигуранты, связанные с транснациональными преступными структурами и подозреваемые в совершении ряда тяжких преступлений.

В МВД сообщили, что продолжается сбор доказательств по всем установленным эпизодам, устанавливаются остальные причастные лица, а также ведется работа по привлечению организатора группировки к ответственности в соответствии с законодательством.