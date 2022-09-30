Убийство хозяйки гостиницы раскрыли в Кызылординской области

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Убийство хозяйки гостиницы раскрыли участковые инспекторы полиции в одном из аулов Кызылординской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

29 сентября в отдел полиции Шиелийского района депаратамента полиции Кызылординской области поступило сообщение о том, что в одной из гостиниц аула обнаружено тело хозяйки с телесными повреждениями.

В результате проведенных сотрудниками полиции оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления задержан 25-летний житель области. Изъяты вещественные доказательства, подозреваемый водворен в ИВС.

По данному факту начато досудебное расследование по части 1 статьи 99 УК РК, назначены соответствующие экспертизы.