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    16:03, 30 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Убийство хозяйки гостиницы раскрыли в Кызылординской области

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    КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Убийство хозяйки гостиницы раскрыли участковые инспекторы полиции в одном из аулов Кызылординской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    29 сентября в отдел полиции Шиелийского района депаратамента полиции Кызылординской области поступило сообщение о том, что в одной из гостиниц аула обнаружено тело хозяйки с телесными повреждениями.

    В результате проведенных сотрудниками полиции оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления задержан 25-летний житель области. Изъяты вещественные доказательства, подозреваемый водворен в ИВС.

    По данному факту начато досудебное расследование по части 1 статьи 99 УК РК, назначены соответствующие экспертизы.


    Теги:
    Общество Кызылординская область Борьба с преступностью
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