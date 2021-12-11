Убийство двух сестер в Омске: подозреваемого задержали в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Казахстанец 24 года скрывался от полиции. Он подозревается в двойном убийстве, совершенном в 1997 году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Благодаря бдительности сотрудника миграционной службы департамента полиции Павлодарской области Гульстан Батталовой установлен мужчина, 24 года скрывавшийся от органов следствия», - сообщили журналистам в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

По данным следствия, в марте 1997 года в Омске (Российская Федерация) 30-летний (на тот момент) мужчина во время словесного конфликта выстрелил из обреза охотничьего ружья в голову 25-летней девушке и нанес ряд ножевых ранений ее 22-летней сестре, сообщил начальник департамента полиции Павлодарской области Нурлан Масимов. От полученных травм обе скончались на месте. Подозреваемый был в состоянии алкогольного опьянения. После совершения этого тяжкого преступления мужчина скрылся от органов следствия и был объявлен в межгосударственный розыск.

«54-летний гражданин Республики Казахстан, подозреваемый в убийстве двух сестер на территории Российской Федерации, был установлен сотрудником полиции при приеме документов по определению гражданства. Подполковник полиции опознала мужчину по ориентировке», - добавил Нурлан Масимов.

Павлодарские полицейские направили уведомление инициатору розыска - УМВД России по Омской области, рассказали в ДП региона.

В Павлодарском Прииртышье проходит операция «Мигрант», в ходе которой привлечено к административной ответственности 430 граждан. За нарушения 21 иностранец решением суда выдворен из страны. Установлено свыше 20 фактов незаконного использования иностранной рабочей силы.

Ранее сообщалось, что возможный убийца был задержан павлодарскими оперативниками в Дагестане спустя 22 года.

