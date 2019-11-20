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Убийство двадцатилетней давности раскрыли жамбылские полицейские

20 Ноября 2019 20:49
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Убийство двадцатилетней давности раскрыли жамбылские полицейские

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Ранее не раскрытые уголовные дела расследуются сотрудниками следственных служб правоохранительных органов региона, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Жамбылской области.

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«16 ноября 2019 года сотрудники Мойынкумского районного отдела полиции Жамбылской области в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили и задержали 61-летнего жителя села Мойынкум, который признался в убийстве двадцатилетней давности, - сообщает пресс-служба правоохранительного ведомства. - Задержанный рассказал, что в один из декабрьских вечеров 1998 года он с приятелем распивал спиртные напитки. Между разгоряченными мужчинами возникла словесная ссора. Ее итогом стал выстрел из ружья марки ИЖ 12-го калибра, в результате чего мужчина скончался на месте».

В ходе следствия задержанный показал место захоронения трупа во дворе своего дома, останки были найдены в ходе следственных действий.

«Имеются показания свидетеля, который слышал выстрел из соседней комнаты, где находились мужчины. По данному факту ведется досудебное расследование по статье 99 часть 1 Уголовного Кодекса Республики Казахстан (убийство). Назначена судебно-медицинская экспертиза», - пояснили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области.

Кроме того, подозреваемый пояснил, что в 2013 году ружье, из которого был совершен выстрел, он сдал в ходе добровольной акции по сдаче огнестрельного оружия в Мойынкумский районный отдел внутренних дел департамента полиции Жамбылской области. Данный факт подтверждается соответствующими материалами, уточнили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области.

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Ключевые слова: Жамбылская область, МВД РК,
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Автор:

Галина Скрипник

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