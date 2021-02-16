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Убийство дизайнера в Алматы: гособвинитель запросил 12 лет

Автор:  
Гульзат Сахова
16 Февраля 2021, 16:01
Убийство дизайнера в Алматы: гособвинитель запросил 12 лет

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы прошли прения сторон по делу об убийстве дизайнера Сабита Сырахана (Bisen), передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе заседания государственный обвинитель изложил суть обвинительного заключения и запросил суд признать подсудимого виновным по статье 99 части 1 УК РК «Убийство» и назначить ему наказание в виде 12 лет лишения свободы, а также обязать его выплатить стороне потерпевшего в качестве компенсации в размере 30 МРП.

Кроме того, представитель потерпевший стороны - родной брат убитого Габит Бисенов подал исковое заявление о взыскании морального ущерба с обвиняемого в размере 10 миллионов тенге и попросил 15 лет лишения свободы.

«Я прощу прощения у семьи. У меня в мыслях не было намеренно убивать его», - сказал подсудимый Сагыныш Дюсенгалиев.

Напомним, в октябре прошлого года в Алматы был убит дизайнер Сабит Bisen. Его избили до смерти. Дело об убийстве дизайнера было передано в суд Алматы.


Алматы   Борьба с преступностью   Судебный процесс  
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