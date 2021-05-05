Убийство девочки в отеле Алматы: приговор суда оставлен без изменения

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматинском городском суде по уголовным делам города Алматы завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении Бараката Мохамеда, признанного виновным в убийстве своей малолетней дочери, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Судом установлено, что в октябре прошлого года гражданин Великобритании Баракат Мохамед, проживая со своей семьей в одном из отелей города Алматы, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, после ссоры с супругой, в приступе гнева и ярости, стал избивать свою годовалую дочь, отчего наступила её смерть.

Приговором суда первой инстанции мужчина признан виновным в совершении умышленного убийства ребенка и осужден к 20 годам лишения свободы, с выдворением за пределы Республики Казахстан сроком на пять лет.

При назначении наказания суд учел характер и повышенную степень общественной опасности преступления, которое является особо тяжким и совершено в отношении малолетнего ребенка, повлекшее его смерть.

Кроме того, суд принял во внимание, что преступление им совершено в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, что признано обстоятельством отягчающим наказание, личность подсудимого, который ранее не судим и по месту работы положительно характеризуется, а также мнение потерпевшей, которая посчитала происшедшее несчастным случаем, и просила не назначать наказание в виде лишения свободы.

Вина осужденного доказана показаниями свидетеля – горничной гостиницы - о том, что слышала звуки ударов о стену, после которых сразу же замолк плач ребенка, а затем увидела, как потерпевшая зашла в номер и вынесла ребенка на руках без сознания.

Более десяти свидетелей показали, что видели женщину с ребенком на руках, которая прибежала на ресепшен и сообщила, что ее пьяный супруг убил её ребенка.

Версия осужденного о том, что смерть ребенку он причинил по неосторожности, упав на него и придавив в состоянии случившегося у него эпилептического припадка, опровергнута заключением комиссионной судебно-медицинской экспертизы. Согласно этому, повреждения у ребенка образованы от неоднократного соударения с твердыми предметами и поверхностями в различных ситуациях, в числе которых и неоднократное удары о стену, пол и т.д., с возможным приданием дополнительного ускорения и в различные части головы.

Эксперты отметили, что на теле осужденного не обнаружены следы и повреждения, которые могли образоваться в результате неоднократного падения, что позволяет исключить возможность его падения как единолично, так и с ребенком на руках.

Представленными стороной защиты медицинскими документами, каких либо доказательств того, что осужденный ранее страдал эпилепсией, не установлено.

Баракат Мохамед является пилотом капитаном авиакомпании, проходил медосмотр, был здоров, поэтому суд пришел к выводу, что подсудимый никогда эпилепсией не страдал и не страдает. Постановлением Алматинского городского суда приговор суда первой инстанции оставлен без изменения.

Напомним, 24 октября 2019 года в пятизвездочном отеле отец до смерти избил свою полуторагодовалую дочь. Изначально сообщалось, что мужчина задушил своего ребенка. Позже появилась версия, что мужчина до смерти избил свою полуторагодовалую дочь. Подозреваемым в убийстве оказался 41-летний гражданин Великобритании Баракат Мохамед. В декабре 2020 года суд назначил ему наказание в виде 20 лет лишения свободы с выдворением за пределы РК сроком на 5 лет.