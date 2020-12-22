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Убийство девочки в отеле Алматы: отцу вынесли приговор

Автор:  
Данияр Дауталиев
22 Декабря 2020, 10:25
Убийство девочки в отеле Алматы: отцу вынесли приговор

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы вынесен приговор по делу гражданина Великобритании Бараката Мохамеда, который обвинялся в убийстве своей полуторагодовалой дочери в пятизвездочном отеле InterContinental, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Суд признал его виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного пунктом 3 части 2 статьи 99 УК РК, и назначил ему наказание в виде 20 лет лишения свободы с выдворением за пределы РК сроком на 5 лет. Отбывать наказание он будет в учреждении уголовной-исполнительной системы максимальной безопасности.

Напомним, утром 24 октября 2019 года в пятизвездочном отеле отец до смерти избил свою полуторагодовалую дочь. Изначально сообщалось, что мужчина задушил своего ребенка. Позже появилась версия, что мужчина до смерти избил свою полуторагодовалую дочь. Подозреваемым в убийстве оказался 41-летний гражданин Великобритании Баракат Мохамед. В отношении него была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца. Позже постановлением следственного суда ему продлили арест.

Летом этого года началось главное судебное разбирательство. По данным некоторых СМИ, согласно материалам обвинительного акта, причинами убийства младенца стали ссора между супругами, алкоголь и наркотики. Британец работал пилотом грузового самолета иностранной авиакомпании. В тот день он прилетел в Алматы и встретился со своей семьей. Он был женат на 22-летней казахстанке.


Алматы   Борьба с преступностью   Судебный процесс  
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