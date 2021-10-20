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    14:54, 20 Октябрь 2021 | GMT +6

    Убийство десятилетней давности раскрыли полицейские ВКО

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    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Убийство десятилетней давности раскрыли полицейские, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП ВКО.

    В апреле 2008 года неподалеку от трассы «Аягоз – Караганда» в ложбине был обнаружен труп 35-летней жительницы Аягозского района, с признаками насильственной смерти, в виде удушения. Первоначальные следственные действия результатов по раскрытию данного особо тяжкого преступления не дали и установить личность преступника не удалось.

    Несмотря на это работа по этому убийству не прекращалась. И вот в октябре текущего года сотрудники департамента полиции вышли на «след» подозреваемого. При проведении оперативно-розыскных мероприятий полицейскими была задержана 51-летняя жительница города Риддера, которая после предъявления ей собранных доказательств и улик сразу же призналась в совершении данного преступления.

    Причиной, из-за которой подозреваемая совершила убийство, оказалась ревность к возлюбленному. Потерпевшая в то время находилась вместе с ними в одной компании, и, как показалось подозреваемой, женщина слишком много уделяла внимания ее мужчине. Отмечается, что злоумышленница задушила жертву с помощью пояса от пальто.

    По словам заместителя начальника департамента полиции ВКО Талгата Шаяхметова, подозреваемая с санкции суда взята под стражу, досудебное расследование в отношении неё продолжается. В случае признания ее виновной, ей может быть назначено наказание до 20 лет либо пожизненное лишение свободы.


    Теги:
    Восточно-Казахстанская область Борьба с преступностью Общество Правоохранительные органы
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