Убийство 5 человек в Алматы: Республиканская палата частных судебных исполнителей пояснила детали трагедии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Республиканская палата частных судебных исполнителей выразила глубокие соболезнования семьям и близким погибших при исполнении служебного долга при инциденте, имевшем место 20 сентября т.г. в г.Алматы. У погибших остались семьи и несовершеннолетние дети, передает МИА «Казинформ».

Как отмечает Республиканская палата частных судебных исполнителей: «Указанное исполнительное производство о выселении является спором двух частных лиц.

Купивший жилой дом на электронных торгах и за которым зарегистрировано право собственности, обратился в суд о выселении прежних владельцев жилья.

10 июня 2020 года данное требование судом было удовлетворено. Должник с прошлого года неоднократно был уведомлен о необходимости исполнения решения суда.

При исполнении решения суда о выселении произошла трагедия, убиты пять человек.

Со стороны профессионального сообщества частных судебных исполнителей семьям погибших будет оказана всемерная поддержка и необходимая помощь.

Обстоятельства произошедшего расследуются правоохранительными органами».

Как сообщалось ранее, 20 сентября, около 17 часов, владелец одного из частных домов в микрорайоне Акбулак Алатауского района устроил стрельбу при выселении его из дома судоисполнителями. После ознакомления с судебным решением, выселяемый житель забежал домой и из огнестрельного оружия открыл огонь. В результате пять человек, в том числе двое участковых инспекторов полиции и судоисполнитель, получили смертельные огнестрельные ранения и скончались. Один из погибших был новым владельцем имущества.

Данный факт зарегистрирован в единый реестр досудебных расследований. Возбуждено уголовное дело по статье 99 часть 2 пункт 1 - «Убийство в отношении двух и более лиц».

Наказание за данное преступление предусмотрено законом до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение под стражу. Подозреваемый обезврежен и задержан с участием бойцов подразделения специального назначения без применения оружия, так как в доме находились женщины и дети. Видео задержания подозреваемого появилось в соцсетях.