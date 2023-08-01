Убийство 4-летнего ребенка в Актобе: Артура Ахунова приговорили к пожизненному заключению

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В специализированном межрайонном суде по уголовным делам вынесли приговор по делу об убийстве 4-летнего ребенка, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

Как известно, погибший Данил Ахунов был одним из тройняшек (два мальчика и девочка). В 2021 году мать была лишена родительских прав, и дети находились в доме ребенка «Умит». 9 февраля 2022 года подсудимый Артур Ахунов обратился в суд о том, что он биологический отец детей и хочет их себе забрать. Решением суда и решением опекунского совета в ноябре 2022 года детей передали отцу. Однако 23 декабря 2022 года Данил Ахунов умер насильственной смертью. Смерть наступила от кровоизлияния в мозг, открытой черепно-мозговой травмы. Его тело было закопано и более 2 суток находилось в земле.

Приговором суда А.Ахунова признали виновным по статье 99 части 3 УК РК – убийство малолетнего лица, находящегося в беспомощном состоянии, и приговорили к пожизнному лишению свободы, с пожизненным лишением права занимать должности, связанные с педагогическими должностями и работой с несовершеннолетними. Отбывать наказание назначено в учреждении особой безопасности.

«Установлено, что 23 декабря 2022 года Артур Ахунов, находясь с Данилом, из-за капризного поведения сына стал вести себя агрессивно, не управлял эмоциями и с целью убийства нанес ряд ударов в область головы, лица, живота, от которых ребенок упал, умер в результате кровоизлияния, перелома височной кости. Далее Ахунов захоронил труп на пустыре. Прокурор просил пожизненное наказание, суд согласился», - сказал судья Бактыгалиев.