Убийство 17-летней давности раскрыли в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодарской области раскрыли преступление, которое произошло 17 лет назад. Виновный не скрывался, но у правоохранителей не было доказательств его вины, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

В 2004 году в Железинском районе обнаружили тело женщины. Неизвестный убил сельчанку и оставил ее в подвале. Тогда следователи не смогли установить виновного.

Узнать, кто убил жительницу Железинского района, удалось в 2021 года благодаря экспертизам.

«Мужчина не скрывался, но полицейские не знали, что это он. По результатам экспертиз доказали его вину. Человека задержали», – рассказал на брифинге в региональной службе коммуникаций первый заместитель начальника департамента полиции Жаскайрат Каиров.

Спикер предположил, что убийство долго оставалось нераскрытым из-за разницы в прежней и современной экспертизах.

«Может быть, такие экспертизы в 2004 году не применялись, которые применяются сейчас», – добавил Жаскайрат Каиров.

По данным ведомства, в этом году полицейские раскрыли 485 преступлений прошлых лет. Всего в следственных подразделениях департамента расследовали 2864 уголовных дела, в 1796 из них установили виновного, материалы направили в суд. Процент раскрываемости составил 75,2%.Кроме того, с начала года задержали 50 уголовных преступников, один из которых совершил убийство в 2016 году и скрывался в России.