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    23:00, 09 Июль 2021 | GMT +6

    Убийство 17-летней давности раскрыли в Павлодарской области

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодарской области раскрыли преступление, которое произошло 17 лет назад. Виновный не скрывался, но у правоохранителей не было доказательств его вины, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

    В 2004 году в Железинском районе обнаружили тело женщины. Неизвестный убил сельчанку и оставил ее в подвале. Тогда следователи не смогли установить виновного.
    Узнать, кто убил жительницу Железинского района, удалось в 2021 года благодаря экспертизам.

    «Мужчина не скрывался, но полицейские не знали, что это он. По результатам экспертиз доказали его вину. Человека задержали», – рассказал на брифинге в региональной службе коммуникаций первый заместитель начальника департамента полиции Жаскайрат Каиров.

    Спикер предположил, что убийство долго оставалось нераскрытым из-за разницы в прежней и современной экспертизах.

    «Может быть, такие экспертизы в 2004 году не применялись, которые применяются сейчас», – добавил Жаскайрат Каиров.

    По данным ведомства, в этом году полицейские раскрыли 485 преступлений прошлых лет. Всего в следственных подразделениях департамента расследовали 2864 уголовных дела, в 1796 из них установили виновного, материалы направили в суд. Процент раскрываемости составил 75,2%.
    Кроме того, с начала года задержали 50 уголовных преступников, один из которых совершил убийство в 2016 году и скрывался в России.
    Теги:
    Борьба с преступностью Главная Правоохранительные органы Павлодарская область
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