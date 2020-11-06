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Убийство 16-летнего казахстанца в Польше:  задержан подозреваемый

6 Ноября 2020 17:09
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Убийство 16-летнего казахстанца в Польше:  задержан подозреваемый

ВАРШАВА. КАЗИНФОРМ - Подозреваемый в убийстве 16-летнего казахстанца в Польше задержан, Посольство Казахстана в Варшаве держит на особом контроле расследование дела, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

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«Посольство Казахстана в Варшаве держит на особом контроле расследование по делу трагической гибели казахстанского студента в Польше. По информации правоохранительных органов Польши, местная полиция задержала подозреваемого в убийстве и его товарища - граждан этой страны. Первому предъявлено обвинение в убийстве, его друг обвиняется в воспрепятствовании следствию и неоказании помощи. Подозреваемый является охотником и ошибочно произвел выстрел в сторону, где находились казахстанские студенты. В настоящее время ведутся следственные мероприятия», - сообщила пресс-служба МИД РК в Telegram.

По информации ведомства, казахстанская сторона обратилась к польским властям с просьбой максимально тщательно провести расследование и наказать всех виновных. В настоящее время дипломатами также оформляются документы и принимаются меры по отправке тела погибшего на родину.

«Родные и близкие погибшего студента просят уважать их чувства и право на неприкосновенность частной жизни, не создавать ажиотаж вокруг этой трагедии», - говорится в сообщении МИД РК.

Напомним, 2 ноября в польском городе Ополе Любельское в результате огнестрельного ранения погиб 16-летний гражданин Казахстана.

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#МИД РК   #Происшествия   #Польша  
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