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    Убийство 14-летней давности раскрыли в Павлодарской области с помощью ДНК-экспертизы

    В Павлодарской области раскрыли убийство 62-летней женщины, совершенное 14 лет назад. Причастность подозреваемого удалось установить благодаря современному ДНК-анализу, передает Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

    ДНК-экспертиза
    Кадр из видео

    В 2012 году на территории одного из садоводческих обществ женщина была изнасилована и убита. Тогда установить преступника не удалось, однако работа по делу продолжалась.

    В результате совместной работы оперативников и криминалистов, а также проверки по ДНК-учету был установлен подозреваемый — ранее судимый мужчина 1964 года рождения. Проведенный ДНК-анализ подтвердил его причастность к преступлению.

    Мужчина признал вину. Его задержали и с санкции суда арестовали.

    В МВД отметили, что современные криминалистические методы позволяют повторно исследовать сохранившиеся следы и вещественные доказательства по преступлениям прошлых лет и устанавливать причастных к ним лиц спустя десятилетия.

    МВД РК Полиция Криминал Видео Павлодарская область
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор