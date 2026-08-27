Убийство 14-летней давности раскрыли в Павлодарской области с помощью ДНК-экспертизы

В Павлодарской области раскрыли убийство 62-летней женщины, совершенное 14 лет назад. Причастность подозреваемого удалось установить благодаря современному ДНК-анализу, передает Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

В 2012 году на территории одного из садоводческих обществ женщина была изнасилована и убита. Тогда установить преступника не удалось, однако работа по делу продолжалась.

В результате совместной работы оперативников и криминалистов, а также проверки по ДНК-учету был установлен подозреваемый — ранее судимый мужчина 1964 года рождения. Проведенный ДНК-анализ подтвердил его причастность к преступлению.

Мужчина признал вину. Его задержали и с санкции суда арестовали.

В МВД отметили, что современные криминалистические методы позволяют повторно исследовать сохранившиеся следы и вещественные доказательства по преступлениям прошлых лет и устанавливать причастных к ним лиц спустя десятилетия.