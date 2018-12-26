Убийственный нокаут Головкина попал в число лучших

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Твиттер аргентинского издания Round 2 делится впечатлениями от событий в мире бокса в уходящем году, сообщает Sports.kz.

Сейчас журналисты перечисляют самые запоминающиеся нокауты 2018 года. В их число попал и нокаут в исполнении казахстанского боксера Геннадия Головкина (38-1-1, 34 КО) в бою с американцем Ванесом Мартиросяном (36-4-1, 21 КО).

«Продолжаем публиковать лучшие нокауты этого года. Настал черед Геннадия Головкина против Ванеса Мартиросяна, после первого боя с «Канело», - пишет Round 2.



Напомним, в мае Головкин победил Мартиросяна мощным нокаутом уже во втором раунде и защитил титулы чемпиона мира в среднем весе по версиям WBC, WBA Super и IBO.