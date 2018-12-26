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Убийственный нокаут Головкина попал в число лучших
26 Декабря 2018 02:18 77
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Твиттер аргентинского издания Round 2 делится впечатлениями от событий в мире бокса в уходящем году, сообщает Sports.kz.
Новости по темеОбязательный соперник Головкина защитил титул чемпиона мира Названы шокирующие соперники обидчика Головкина на бой в мае 2019 года
Сейчас журналисты перечисляют самые запоминающиеся нокауты 2018 года. В их число попал и нокаут в исполнении казахстанского боксера Геннадия Головкина (38-1-1, 34 КО) в бою с американцем Ванесом Мартиросяном (36-4-1, 21 КО).
«Продолжаем публиковать лучшие нокауты этого года. Настал черед Геннадия Головкина против Ванеса Мартиросяна, после первого боя с «Канело», - пишет Round 2.
Напомним, в мае Головкин победил Мартиросяна мощным нокаутом уже во втором раунде и защитил титулы чемпиона мира в среднем весе по версиям WBC, WBA Super и IBO.
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