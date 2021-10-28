Убийства составляют 13 из 100 семейно-бытовых правонарушений в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По итогам января–сентября 2021 года в стране зарегистрировано 727 случаев уголовных правонарушений, совершенных в семейно-бытовой сфере - на 4,6% меньше, чем годом ранее, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Finprom.kz.

В региональном разрезе больше всего правонарушений зарегистрировано в Восточно-Казахстанской (111 случаев), Алматинской (87 случаев) и Карагандинской (71 случай) областях, меньше всего — в Атырауской области (5 случаев).

Среди всех правонарушений в секторе 720 случаев относились к уголовным правонарушениям против личности. В том числе 268 случаев пришлось на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, 238 случаев — на умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, 97 случаев — на убийства, 18 случаев — на неосторожное причинение вреда здоровью, 16 случаев — на причинение тяжкого вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны.

Тем временем в Алматы хотят открыть Евразийский центр исследования проблем гендерного равенства: с такой инициативой выступила казахстанская делегация на Евразийском женском форуме в Санкт-Петербурге (РФ), сообщает Хабар24.

Согласно данным ВОЗ, около 736 миллионов женщин — или каждая третья женщина в мире — в течение жизни сталкивались с физическим или сексуальным насилием со стороны интимного партнёра либо с сексуальным насилием со стороны другого лица, причём за последнее десятилетие этот показатель практически не изменился.

Наиболее высокие показатели распространённости насилия со стороны интимного партнёра в отношении женщин в возрасте 15–49 лет характерны для регионов Океании, Южной Африки и Африки к югу от Сахары, где они составляют 33%–51%. Самые низкие показатели зарегистрированы в Европе (16%–23%), Центральной Азии (18%), Восточной Азии (20%) и Юго-Восточной Азии (21%).