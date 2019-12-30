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Убийце женщины и ее 3-летней дочери изменили меру наказания в СКО

30 Декабря 2019 19:20
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Убийце женщины и ее 3-летней дочери изменили меру наказания в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Северо-Казахстанский областной суд по инициативе прокуратуры пересмотрел приговор в отношении Игоря Дементьева, признанного виновным в убийстве женщины и ее 3-летней дочери, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы надзорного органа, прокуратура области посчитала назначенную меру наказания – 21 год лишения свободы - не соответствующей принципу неотвратимости наказания и оспорила судебный акт в этой части.

«Апелляционная инстанция, полностью изучив обстоятельства дела и личность Дементьева, согласилась с доводами прокуратуры, назначив ему пожизненное лишение свободы. Тем самым областной суд подтвердил своим решением качественное поддержание государственного обвинения и отправления правосудия в области», - отметили в пресс-службе.

Напомним, убийство, потрясшее всю область, произошло в августе этого года. 39-летнюю женщину и ее маленькую дочь Дементьев убивал с особой жестокостью – поленом и ножом.


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Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Суды, Судебный процесс,
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Автор:

Олеся Жуковень

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