Убийцам бизнесмена в Уральске вынесли приговор

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Их признали виновными в убийстве с особой жестокостью по предварительному сговору, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Mgorod.kz.

В специализированном межрайонном уголовном суде вынесли приговор в отношении 32-летнего Руслана Кожантаева и 22-летнего Турлана Амангельды. Присяжные заседатели признали их виновными в убийстве бизнесмена Еркина Мухангалиева. Их признали виновными в убийстве с особой жестокостью и совершении по предварительному сговору и назначили наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в колонии максимальной безопасности. Также суд частично удовлетворил гражданский иск потерпевшей Умбетовой и обязал Кожантаева и Амангельды выплатить ей по 15 млн тенге каждый.

Во время оглашения приговора подсудимый Кожантаев вел себя спокойно, тогда как Амангельды кричал и просил выйти на улицу.

С приговором суда не были согласны и родители Амангельды. Они сразу заявили, что дело рассматривали предвзято, а потом и вовсе заявили, что это погибшего Мухангалиева якобы «заказала» сама потерпевшая.

Не согласился с приговором и защитник Марат Надыршин, который рассказал, что считает приговор слишком суровым, так как никакого сговора у подсудимых не было, все было сделано импульсивно, Мухангалиев якобы оскорбил Кожантаева.

Приговор суда в законную силу не вступил.

Напомним, жестокое убийство бизнесмена Еркина Мухангалиева произошло 6 августа прошлого года. Его тело с множественными ножевыми ранениями обнаружили на стоянке стадиона имени П. Атояна. Личности подозреваемых были установлены сразу.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали преступление - бизнесмен и еще двое мужчин сидят за столиком кафе. Между ними возникает ссора, один из мужчин ударяет Еркина Мухангалиева ножом. Как выяснилось позже, бизнесмен пытался убежать от преступников, но те его догнали и добили уже на улице.