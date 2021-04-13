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    12:37, 13 Апрель 2021 | GMT +6

    Убийца-рецидивист получил пожизненный срок в Костанайской области

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — К пожизненному лишению свободы осужден житель Костанайской области, хладнокровно убивший супругов в городе Рудном, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как рассказали в пресс-службе Костанайского областного суда, 16 августа 2020 года подсудимый в ходе конфликта с потерпевшим, уличившего его и свою супругу в интимной близости, кухонным ножом умышленно нанес последнему ножевые ранения в область грудной клетки и сердца, от чего мужчина скончался на месте.

    «Далее подсудимый, понимая, что супруга потерпевшего является очевидцем совершенного им убийства, преследуя цель скрыть совершенное преступление, умышленно нанес ей ножевые ранения в область шеи, от чего женщина тоже скончалась на месте. После убийств двух супругов подсудимый в целях сокрытия следов совершенных преступлений избавился от орудий и покинул место преступления»,- сообщили в пресс-службе облсуда.

    Вина С. в умышленном двойном убийстве доказана признательными показаниями самого подсудимого, потерпевших, свидетелей и заключениями проведенных по делу экспертиз.

    Приговором специализированного межрайонного суда по уголовным делам Костанайской области житель города Рудного С. признан виновным в умышленном убийстве двух супругов. Кроме этого, в действиях подсудимого признан опасный рецидив преступлений.

    Как оказалось, ранее подсудимый отбывал наказание в местах лишения свободы за умышленное убийство двух женщин в виде 21 года лишения свободы и после освобождения спустя 2 месяца, имея не погашенную судимость, вновь совершил двойное убийство.

    «Суд с учетом тяжести совершенных преступлений, смягчающих и отягчающих обстоятельств назначил подсудимому наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы чрезвычайной безопасности.

    Приговор не вступил в законную силу», - заключили в облсуде.


    Теги:
    Костанайская область Общество Суды
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