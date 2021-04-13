Убийца-рецидивист получил пожизненный срок в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — К пожизненному лишению свободы осужден житель Костанайской области, хладнокровно убивший супругов в городе Рудном, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в пресс-службе Костанайского областного суда, 16 августа 2020 года подсудимый в ходе конфликта с потерпевшим, уличившего его и свою супругу в интимной близости, кухонным ножом умышленно нанес последнему ножевые ранения в область грудной клетки и сердца, от чего мужчина скончался на месте.

«Далее подсудимый, понимая, что супруга потерпевшего является очевидцем совершенного им убийства, преследуя цель скрыть совершенное преступление, умышленно нанес ей ножевые ранения в область шеи, от чего женщина тоже скончалась на месте. После убийств двух супругов подсудимый в целях сокрытия следов совершенных преступлений избавился от орудий и покинул место преступления»,- сообщили в пресс-службе облсуда.

Вина С. в умышленном двойном убийстве доказана признательными показаниями самого подсудимого, потерпевших, свидетелей и заключениями проведенных по делу экспертиз.

Приговором специализированного межрайонного суда по уголовным делам Костанайской области житель города Рудного С. признан виновным в умышленном убийстве двух супругов. Кроме этого, в действиях подсудимого признан опасный рецидив преступлений.

Как оказалось, ранее подсудимый отбывал наказание в местах лишения свободы за умышленное убийство двух женщин в виде 21 года лишения свободы и после освобождения спустя 2 месяца, имея не погашенную судимость, вновь совершил двойное убийство.

«Суд с учетом тяжести совершенных преступлений, смягчающих и отягчающих обстоятельств назначил подсудимому наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы чрезвычайной безопасности.

Приговор не вступил в законную силу», - заключили в облсуде.