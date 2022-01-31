Убивший двух женщин акмолинец 23 года скрывался от правосудия

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - 15 лет лишения свободы и 15 млн тенге компенсации морального вреда. Такой приговор за убийство двоих человек прозвучал в Акмолинской области в отношении скрывающегося 23 года от правосудия 51-летнего мужчины. Свидетельницей стала дочь и внучка погибших, которая на тот момент была малолетним ребенком, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в кокшетауском городском суде Акмолинской области, было установлено, что 30 июня 1997 года в городе Кокшетау в ходе возникшей ссоры подсудимый нанёс двум потерпевшим ранения ножом - одной семь ударов в область грудной клетки и головы, второй – пять ударов в область шеи и грудной клетки. От полученных ранений женщины скончались, а виновный скрылся от следствия и суда и находился более 23 лет в розыске. Мужчина был задержан лишь в декабре 2020 года на территории России.

«Подсудимому предъявлено обвинение по статье 88, части 1, п.п. «г», «з» УК Казахской ССР (в редакции от 22 июля 1959 года), т.е. умышленное убийство двух лиц, совершенное с особой жестокостью, что предусматривает лишение свободы от 8 до 15 лет со ссылкой или без таковой или смертной казнью и относится по категории к тяжкому преступлению», - отметили в ведомстве.

В суде прокурор просил назначить наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием его в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности, взыскав потерпевшим моральный вред в 10 млн тенге. Потерпевшие требовали назначить максимально строгое наказание, взыскав компенсацию морального вреда в сумме 23 млн тенге.

«Свидетельницей, видевшей убегающего мужчину с ножом в руках, стала маленькая девочка, на данный момент которой уже более 37 лет. На тот момент у нее на глазах были убиты мать и бабушка», - пояснил судья Дидар Байниязов.

Подсудимый свою вину не признал и просил оправдать его.

«Учитывая, что совокупность представленных доказательств подтверждала вину подсудимого, приговором суда мужчина признан виновным в совершении умышленного убийства двух лиц, совершенного с особой жестокостью. Ему назначено 15 лет реального лишения свободы, а также взыскана компенсация морального вреда в сумме 15 млн тенге. Судом виновному с учётом требований ст.23 УК Казахской ССР (от 22 июля 1959 года) назначено максимально возможное наказание, поскольку, согласно уголовному закону, применяются нормы, действовавшие на момент совершения уголовного правонарушения», - пояснили в ведомстве.

Приговор суда не вступил в законную силу.



