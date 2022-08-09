Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Убившему из ревности жену акмолинцу суд вынес приговор
9 Августа 2022 08:48

Убившему из ревности жену акмолинцу суд вынес приговор

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Девять лет лишения свободы получил житель Акмолинской области за убийство из-за ревности жены. Мужчина также должен будет выплатить потерпевшей стороне 5 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, 52-летний житель города Кокшетау, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил убийство жены, матери двух несовершеннолетних детей.

«Преступление произошло в феврале 2022 года в городе Кокшетау. Во время телефонного разговора погибшей с неизвестным лицом виновный в порыве ревности нанес женщине проникающее колото-резаное ранение клинком ножа в область живота. В результате полученного ножевого ранения женщина скончалась на месте», - пояснили в ведомстве.

Злоумышленник признался в совершенном преступлении и раскаялся в содеянном. Кроме того, вину подозреваемого удалось доказать с помощью судебной экспертизы.

Обвиняемый признан виновным по ч. 1 ст. 99 УК РК «Убийство» и приговорен к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима.



Новости по теме
Полицейские задержали 17-летнего закладчика «синтетики» в Кокшетау
Пропавшая 17-летняя акмолинка оказалась втянутой в аферу со съемом квартир в столице
Юрту и санузел установили вдоль трассы Нур-Султан - Щучинск
Читайте также
Военнослужащих Нацгвардии и погранвойск подключили к поиску девочки в Костанайской области
Приговор членам «коммунальной» ОПГ энергетиков вынесли в Актау
Горячии линии по акции «Дорога в школу» заработали в Атырауской области
Около 30 «закладок» пакетированного наркотика ликвидировали в Таразе
Полицейские задержали 17-летнего закладчика «синтетики» в Кокшетау
Каждое четвертое ДТП в СКО – наезд на пешеходов
Участники Tartyl Fest соберутся в Актобе
Штормовое предупреждение объявлено в 11 регионах Казахстана
Популярное
1 Юная казахстанка сотворила сенсацию на международном турнире по теннису
2 Пьяный водитель задержан в Нур-Султане: за погоней следил весь город
3 Вертолет подключили к поискам пропавшей пятилетней девочки в Костанайской области
4 Землетрясение произошло в 277 км от Алматы
5 Тела женщины и двоих детей нашли в квартире в Алматы: заведено дело об убийстве

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Акимы получили реальную возможность улучшить жизнь людей на местах
Санат Кушкумбаев
Саудовская сторона с интересом восприняла планы Казахстана
Архив