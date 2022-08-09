9 Августа 2022 08:48

Убившему из ревности жену акмолинцу суд вынес приговор

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Девять лет лишения свободы получил житель Акмолинской области за убийство из-за ревности жены. Мужчина также должен будет выплатить потерпевшей стороне 5 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, 52-летний житель города Кокшетау, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил убийство жены, матери двух несовершеннолетних детей.

«Преступление произошло в феврале 2022 года в городе Кокшетау. Во время телефонного разговора погибшей с неизвестным лицом виновный в порыве ревности нанес женщине проникающее колото-резаное ранение клинком ножа в область живота. В результате полученного ножевого ранения женщина скончалась на месте», - пояснили в ведомстве.

Злоумышленник признался в совершенном преступлении и раскаялся в содеянном. Кроме того, вину подозреваемого удалось доказать с помощью судебной экспертизы.

Обвиняемый признан виновным по ч. 1 ст. 99 УК РК «Убийство» и приговорен к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима.



