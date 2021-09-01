Убившего своего сына мужчину задержали в Темиртау

ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ - Полицейские Темиртау «по горячим следам» раскрыли особо тяжкое преступление, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

29 августа в одном из квартир по проспекту Мира города Темиртау с признаками насильственной смерти обнаружен труп 35-летнего мужчины.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции «по горячим следам» по подозрению в совершении данного преступления установлен и задержан 68-летний отец потерпевшего, который признался, что в ходе возникшей ссоры нанес ножевые ранения своему сыну», - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

По данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье 99 часть 1 УК РК «Убийство».

Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Проводится расследование.