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Убившего своего сына мужчину задержали в Темиртау

1 Сентября 2021 20:45
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Убившего своего сына мужчину задержали в Темиртау

ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ - Полицейские Темиртау «по горячим следам» раскрыли особо тяжкое преступление, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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29 августа в одном из квартир по проспекту Мира города Темиртау с признаками насильственной смерти обнаружен труп 35-летнего мужчины.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции «по горячим следам» по подозрению в совершении данного преступления установлен и задержан 68-летний отец потерпевшего, который признался, что в ходе возникшей ссоры нанес ножевые ранения своему сыну», - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

По данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье 99 часть 1 УК РК «Убийство».

Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Проводится расследование.


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#Карагандинская область   #Борьба с преступностью   #МВД РК   #Регионы   #Криминал  
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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