Убившего девушку в Перми 20 лет назад мужчину задержали в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодаре задержан мужчина, убивший 20 лет назад девушку в российском городе Пермь, 46 -летний беглый преступник поменял в своей фамилии букву, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В городе Павлодар полицейские задержали 46-летнего беглого преступника, обвиняемого за убийство в городе Пермь Российской Федерации. Как установлено, в 2001 году мужчина убил девушку и после совершения преступления приехал в город Павлодар, - рассказал заместитель начальника департамента полиции Павлодарской области Ельдар Абдикенов. - Мужчина оказался изворотлив и хитёр: как оказалось, он намеренно изменил одну букву в фамилии. В настоящее время он содержится под стражей».

С 25 сентября по 1 октября в Павлодарской области полиция проводит операцию «Розыск» по повышению эффективности розыска преступников, скрывающихся за пределами Казахстана, отметили в департаменте полиции Павлодарской области.

«Оперативниками Павлодарской области задержаны 5 уголовных преступников, находящихся в розыске за совершение тяжких преступлений. Установлено местонахождение двух граждан, ранее пропавших без вести», - добавил Е. Абдикенов.

Стражи порядка определили местопребывание 52-летнего гражданина Кыргызстана, который 19 лет уклонялся от отбытия наказания в своей стране. О его задержании сообщили инициатору розыска, отметили в ДП.

«Совместно с коллегами из Карагандинской области в городе Жезказган задержан 25-летний павлодарец, который подозревается в грабеже в Павлодаре. «Беглец» водворен в ИВС Жезказгана«, - сообщили в пресс-службе департамента.

С начала года полицейские Павлодарской области задержали 74 уголовных преступников, скрывавшихся от суда и следствия, рассказали журналистам в ведомстве.