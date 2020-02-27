Убившего человека карагандинца задержали спустя восемь лет

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Находившегося в международном розыске преступника задержали в Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции.

«Агентством Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службой) в результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий 26 февраля этого года в г. Алматы задержан 33-летний житель Караганды, находившийся в международном розыске порядка восьми лет за совершение тяжкого преступления, а именно умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего (часть третья статьи 103 УК РК в редакции 1997 года)», - сообщили в ведомстве.

На сегодняшний день задержанный водворен в изолятор временного содержания департамента полиции Алматы.

Мера пресечения – содержание под стражей.

Напомним, в июле 2019 года прокуратурой Карагандинской области розыск лица перепоручен Антикоррупционной службе.