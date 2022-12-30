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Убитым нашли пропавшего четырехлетнего мальчика в Актобе

30 Декабря 2022, 12:20
Убитым нашли пропавшего четырехлетнего мальчика в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актобе обнаружили тело пропавшего четырехлетнего Данила Ахунова, пропавшего 28 декабря. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

«В результате поисковых мероприятий обнаружен труп пропавшего 28 декабря Данила Ахунова, 2018 г.р., с признаками насильственной смерти. Подозреваемый задержан и водворен в ИВС. Проводится досудебное расследование по ст.99 ч.3 УК РК «Убийство малолетнего лица». Иная информация в рамках расследования уголовного дела разглашению не подлежит», - сообщил заместитель начальника ДП Актюбинской области Галым Байжанов.

Как сообщалось ранее, 28 декабря в 09:35 на телефон 102 Центра оперативного управления поступило сообщение о том, что со двора дома №59 по улице Казангапа в Актобе пропал ребенок 2018 года рождения Данил Ахунов.



Кадр из видео / t.me/POLICE_of_KZ


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