Убитые кандидаты и громкие обещания: как пройдут крупнейшие в истории Мексики выборы

Предстоящие 2 июня выборы в Мексике станут самыми крупными в истории страны. Новый президент столкнется с рядом имеющихся проблем, что будет отражаться на отношениях с приграничными странами и в первую очередь с США. Кто претендует на пост президента страны и что обещают избирателям кандидаты, читайте в материале собственного корреспондента агентства Kazinform.

Мексиканцы будут избирать президента, губернаторов, сенаторов, депутатов и госслужащих

В один день более 100 млн мексиканцев будут избирать президента страны, а также кандидатов в Сенат (128 мест) и Палату депутатов (500 мест), 9 губернаторов и более 19 тысяч государственных служащих в штатах и на местном уровне.

В день выборов будут открыты около 150 избирательных участков при дипломатических учреждениях Мексики за рубежом, где смогут проголосовать 1,43 млн граждан.

Выборы будут проходить в сложных условиях на фоне рекордного уровня насилия в стране: в ходе предвыборной кампании десятки кандидатов были убиты, сотни обратились за государственной защитой – особенно те, кто претендует на должности на уровне штата и на местном уровне.

Наибольшая интрига будет происходить вокруг президентских выборов. По прогнозам, следующим президентом Мексики скорее всего будет женщина и ей придется иметь дело с накопившимися внутренними и внешними вопросами.

Фото: Raquel Cunha

В настоящее время фаворитом президентской гонки считается 61-летняя Клаудия Шейнбаум - ученый-эколог и мэр Мехико, что связано с рядом причин.

Во-первых, она является кандидатом от правящей коалиции «Движения национального возрождения – Морена» («Партии труда» (PT) и «Зеленой экологической партии Мексики» (PVEM)), куда входят 22 губернатора из 32 штатов Мексики. Она имеет поддержку уходящего президента Андреса Мануэль Лопес Обрадора, известного также как «AMLO», что может указывать о преемственности политического курса.

Во-вторых, она положительно зарекомендовала себя на посту мэра Мехико в 2018-2023 годах (освободила пост в связи с выдвижением на пост президента – прим. ред.). Избиратели поддерживают ее за улучшение безопасности в столице, где уровень убийств упал до самого низкого показателя за 16 лет: 8 умышленных убийств на 100 тысяч жителей, тогда как средний показатель в Мексике составляет – 25, а самый высокий в штате Колима – 112,7.

В-третьих, высокая поддержка электората отражается в социальных опросах в преддверии президентских выборов. Ее поддерживают в основном избиратели с низкими доходами, а также некоторые прогрессивные представители общества.

Фото: afmedios.com

Вторым по рейтингу является 61-летний кандидат Шочитль Гальвес. Успешный предприниматель и бывший сенатор от партии «Сила и сердце Мексики» (Fuerza y Corazon por México) от главного оппозиционного альянса, состоящего из «Партии национального действия» (PAN), «Институционно-революционной партии» (PRI) и «Партии демократической революции (PRD). Кандидат делает ставку на критике действующей власти «AMLO», неэффективности в вопросах здравоохранения и преступности (за последние месяцы было убито более 30 кандидатов на местных выборах – прим. ред.), а также поддержку среднего класса (около 47 млн человек из 126 млн населения страны – прим. ред.), которые сильно пострадали от инфляции, отсутствия экономического роста и COVID-19.

Фото: Prensa Jorge Álvarez Máynez

Замыкает список претендентов на высший государственный пост 38-летний национальный законодатель Хорхе Альварес Майнес от партии «Гражданское движение» (МС), который стремится привлечь более молодых избирателей и население, настроенное против истеблишмента, поскольку он обещает изменить политическую систему.

Что показывают опросы населения

Согласно проведенным опросам «Oraculus» с июля 2023 года по май 2024 год, Клаудия Шейнбаум имеет существенный перевес над конкурентами.

График: as-coa.org

Ее поддерживают 56% опрошенных избирателей, Шочитль Гальвес – 33%, Хорхе Альварес Майнес – 12%.

График: as-coa.org

В ходе опроса, «El Financiero» включила мнения неопределившихся избирателей и по состоянию на апрель: Клаудия Шейнбаум – 49%, Шочитль Гальвес – 32%, Хорхе Альварес Майнес – 8%.

Что обещают кандидаты своим избирателям

Клаудия Шейнбаум обещает расширить основные программы социального обеспечения и продвигать инвестиции в «ниаршоринг» (перенос производства США из Азии в Северную Америку для отделения от китайских цепочек поставок – прим. ред.) и стратегическую инфраструктуру (возобновляемую энергетику и поддержку компаний, ориентированных на ископаемое топливо – прим. ред.). Она намерена усилить Национальную гвардию для снижения преступности, которые она развернула в Мехико, а также улучшить координацию между властями штатов и федеральным руководством.

Шочитль Гальвес попытается повысить налоги для богатых, стимулировать «ниаршоринг», модернизировать государственную нефтяную компанию «Petroleos Mexicanos» (Pemex), открыв ее для иностранных инвестиций и развивать возобновляемые источники энергии. Она отметила, что будет стремиться укрепить отношения с США, а также запросит дополнительное финансирование для решения проблемы миграции через Мексику. Кандидат в президенты делает упор на безопасности в ходе предвыборной кампании, включая строительство новых тюрем и перевод военных с полицейской деятельности на борьбу с организованной преступностью. Она также предложила увеличить расходы на здравоохранение, создать национальную систему ухода за детьми и усилить поддержку малым и средним предприятиям.

Хорхе Альварес Майнес ориентирован на улучшение инфраструктуры и привлечения инвестиций в экономику с целью достижения 4,5% ВВП к 2030 году. Его предложения включают «постепенную трансформацию» мексиканских государственных электроэнергетических и нефтяных компаний для продвижения возобновляемой и экологически чистой энергии. Также он поддерживает декриминализацию и регулирование некоторых наркотиков, таких как марихуана, чтобы обеспечить новые доходы. Он намерен остановить милитаризацию, которая усилилась при действующей власти. Для борьбы с преступностью планирует создание полицейских академий, прекращение некоторых видов предварительного заключения и усиление правовой защиты граждан.

Как результаты выборов могут повлиять на отношения Мексики с США

Приход к власти Клаудия Шейнбаума или Шочитль Гальвесы будет способствовать укреплению отношений между Мексикой и США, ключевыми сферами которых являются экономика, безопасность и миграция.

В экономической сфере Клаудия Шейнбаум будет продолжать политику своего предшественника, которая характеризуется ростом экономических связей с Америкой. Углубляющийся разрыв в коммерческих отношениях между США и Китаем дает существенный импульс для продвижения в сторону Мексики, которая с 2023 года вытеснила Пекин в качестве основного торгового партнера Вашингтона. Объем двусторонней торговли приблизился к $900 млрд. Прямые иностранные инвестиции также выросли, достигнув $36 млрд. Большая часть этих средств была направлена в производство и компании, стремившиеся разместить производство за пределами Китая, чтобы облегчить доступ к рынкам США.

Шочитль Гальвес также продолжит экономическую политику предыдущих властей. Однако, различия в подходах кандидатов имеются. В частности, Клаудия Шейнбаум ориентирована на инвестициях в государственные предприятия страны, в то время как Шочитль Гальвес более охотно поддержит частный сектор, что может привести к улучшению экономических показателей, в том числе с США.

По оценка заместителя директора по исследованиям Латинской Америки «Council Foreign Relations» Шеннон К. О'Нил, торговые отношения будут расширятся под руководством новых администраций двух стран, в рамках «Североамериканского соглашения о свободной торговле» (NAFTA) и «Соглашения между Соединенными Штатами, Мексикой и Канадой» (USMCA).

По вопросу безопасности, два ключевых кандидата имеют схожую позицию, так как за последние пять лет Мексика не стала безопаснее. Клаудия Шейнбаум публично поддержала растущее использование военных в обеспечении внутренней безопасности, а также стремится параллельно развивать социальные программы. Шочитль Гальвес, вероятно, будет отдавать приоритет гражданской полиции в вопросах базовой безопасности и верховенства закона. Вместе с тем, двум странам предстоит большой объем работы по решению проблем с экспортом наркотиков в США и оружия в Мексику.

Проблема в отношении незаконной миграции остается острой. Мексика стала не просто отправной страной, но и основным пунктом назначения для беженцев. Только в 2023 году на американо-мексиканской границе задержаны рекордные 2,5 млн нелегалов. Правительство Мексики активно сотрудничает с США, чтобы ограничить прибытие мигрантов к южной границе Америки.

Кроме того, к Мексике обратилось огромное количество мигрантов за убежищем, почти 500 тысяч дел в настоящее время ожидают решения, а еще сотни тысяч мигрантов проживают в стране без официальной регистрации. Тем не менее ни один из кандидатов не изложил планов по решению проблемы притока незаконных мигрантов, проживающих в Мексике или сотрудничества с Соединенными Штатами.