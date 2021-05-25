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    20:32, 24 Май 2021 | GMT +6

    Убита женщина и ранен полицейский: в Костанайской области задержан подозреваемый

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Сегодня утром в Сарыкольком районе Костанайской области в поселке «Новое» в частном доме обнаружен труп 31-летней женщины, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

    Тело обнаружила мать погибшей.

    «Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа обнаружила на теле женщины 23 ножевых ранения. Следы ран были и на руках, что предположительно говорит о том, что она сопротивлялась, пытаясь спастись, – прокомментировали в полиции. — При проведении первоначальных следственных и оперативных мероприятий полицией был установлен ранее судимый за совершение тяжкого преступления сосед убитой».

    Стражи порядка сразу же опросили более 40 сельчан. Один из них сообщил, что видел в поле подходящего под описание мужчину, который двигался в сторону лесопосадки. В области был объявлен план «Перехват».

    «Подозреваемого обнаружили в 40 километрах от поселка. Увидев полицейских, мужчина побежал в сторону вагончика, где находился пасечник. При задержании он оказал активное сопротивление и нанес одному из полицейских ножевое ранение, – рассказали в департаменте полиции. — Сотрудники предложили сложить оружие и сдаться, после чего были сделаны предупредительные выстрелы в воздух. Однако подозреваемый проигнорировал предупреждения и продолжил нападать на стражей порядка с ножом».

    В полиции отмечают, что учитывая угрозу жизни и здоровью гражданского лица и полицейских, при задержании было применено табельное оружие. От полученного огнестрельного ранения мужчина скончался.

    В настоящее время по факту правомерности применения табельного оружия проводится проверка. Также начато досудебное расследование по статье 99 Уголовного кодекса РК (Убийство).

    У погибшей женщины остались маленькие дети 10-ти месяцев и 3-х лет.


    Теги:
    Происшествия, ЧС Костанайская область Происшествия
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