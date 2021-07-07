Убит президент Гаити, его жена ранена
«Сегодня в час ночи, 7 июля, группа неизвестных лиц, говоривших на испанском и английском языках, совершила убийство президента республики. Президент умер от ран», - заявил исполняющий обязанности премьер-министра Клод Жозеф.
В результате нападения была ранена первая леди Мартина Моиз, которой оказывается медицинская помощь.
53-летний Жовенель Моиз находился у власти с февраля 2017 года. Он занял пост президента после ухода в отставку его предшественника Мишеля Мартелли.
Жозеф осудил убийство, назвав его «актом варварства». Он сообщил, что взял на себя исполнение обязанностей президента страны.
Жозеф также призвал к спокойствию и сказал, что полиция и армия будут поддерживать порядок в стране, и что ситуация с безопасностью находится под контролем.
Гаити - одно из беднейших государств Западного полушария. Его население составляет около 10,6 млн человек.
В феврале прошлого года в стране начались акции протеста, участники которых требовали отставки Моиза.
Противники президента винили его в росте инфляции, коррумпированности чиновников и ухудшении ситуации в экономике.