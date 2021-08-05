Убила ухажёра своей подруги: костанайке вынесен приговор

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — Судом осуждена жительница города Костаная Ю., зарезавшая знакомого своей подруги, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой пресс-службу Костанайского областного суда.

Приговором специализированного межрайонного суда по уголовным делам Костанайской области жительница города Костаная Ю. признана виновной в умышленном убийстве другого человека.

«28 апреля 2021 года в городе Костанае подсудимая Ю. в ходе конфликта с потерпевшим, возникшего из-за выяснений личных отношений потерпевшего с ее подругой, кухонным ножом нанесла ему ножевое ранение в область грудной клетки, от чего потерпевший скончался на месте,- рассказали в облсуде. — Вина подсудимой в умышленном убийстве доказана признательными показаниями подсудимой, показаниями свидетелей и исследованными материалами уголовного дела, в том числе заключениями проведённых судебных экспертиз».

В судебных прениях прокурор просил назначить подсудимой наказание в виде 9 лет лишения свободы. Смягчающим уголовную ответственность и наказание подсудимой обстоятельством суд признал наличие у нее несовершеннолетнего ребенка, а отягчающим обстоятельством – совершение убийства в состоянии алкогольного опьянения.

«Санкция ст.99 ч.1 УК предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет лишения свободы.

Суд при назначении наказания с учетом тяжести совершенного преступления, смягчающего и отягчающего обстоятельств, и личности подсудимой назначил ей наказания виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. В счёт возмещения морального вреда потерпевшей стороне взыскано 3 млн тенге и материальный ущерб 221 500 тенге»,- добавили в суде.

Приговор не вступил в законную силу.