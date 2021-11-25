Убила своего четырехмесячного ребёнка: суд вынес приговор жительнице Атырау
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Атырауской области завершено рассмотрение уголовного дела в отношении А.Б., совершившей убийство своего четырехмесячного ребенка, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«Женщине было предъявлено обвинение в умышленном убийстве четырехмесячной дочери и дело предано суду для применения принудительных мер медицинского характера (по ч.3 ст.99 УК).Судом установлено: 41-летняя А. Б. в декабре 2020 года родила дочь. Здоровье матери и ребенка во время и после родов были в удовлетворительном состоянии. 26 апреля 2021 года мать осталась наедине со своим ребенком дома. В какой-то момент малышка начала сильно плакать, мать не могла ее успокоить. А.Б. в состоянии гнева, взяв на кухне нож, вернулась к ребенку, чтобы убить ее. Так как ребенок не переставал плакать, А.Б., заведомо зная о её беспомощном состоянии, для реализации своего преступного намерения нанесла ей телесные повреждения и не ограничиваясь этими действиями, нанесла ножом многочисленные порезы.
Согласно заключению эксперта «А.Б. страдала и в настоящее время страдает хроническим психическим расстройством «Параноидная шизофрения». После родов психического заболевания у А.Б. не было. Экспертами установлено, что она в момент совершения преступления не понимала и не осознавала свои действия. Ей было рекомендовано принудительное лечение в специализированном психиатрическом стационаре». Также, по заключению экспертизы, А.Б. не может участвовать в суде.
В суде вина А.Б. полностью доказана показаниями потерпевшего супруга, свидетелей, протоколом осмотра трупа, заключениями экспертиз и видеозаписями.
Постановлением суда признано доказанным, что А.Б. совершила убийство в состоянии невменяемости, однако в силу требований УК РК (ст.16), который суд обязан применить, она была освобождена от уголовной ответственности и направлена на принудительное лечение»,- сообщили в пресс-службе суда.
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