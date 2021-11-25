Убила своего четырехмесячного ребёнка: суд вынес приговор жительнице Атырау

​АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Атырауской области завершено рассмотрение уголовного дела в отношении А.Б., совершившей убийство своего четырехмесячного ребенка, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Женщине было предъявлено обвинение в умышленном убийстве​ четырехмесячной​ дочери и дело предано суду для применения принудительных мер​ медицинского характера (по ч.3 ст.99 УК).Судом​ установлено: 41-летняя А. Б. в декабре 2020 года родила дочь. Здоровье матери и ребенка во время и после родов были в удовлетворительном состоянии.​ 26 апреля​ 2021 года мать осталась наедине со своим ребенком дома. В какой-то момент малышка начала сильно плакать, мать не могла ее успокоить. А.Б. в состоянии гнева,​ ​взяв на кухне нож, вернулась к ребенку, чтобы убить ее. Так как ребенок не переставал плакать, А.Б., заведомо зная​ о её беспомощном​ состоянии,​ для​ реализации своего преступного намерения нанесла ей телесные повреждения и не ограничиваясь этими​ действиями,​ ​нанесла ножом многочисленные порезы.

​Согласно заключению эксперта «А.Б. страдала и в настоящее время страдает хроническим психическим расстройством «Параноидная шизофрения». После родов психического заболевания​ у А.Б. не было. Экспертами установлено, что она в момент совершения преступления​ не понимала и не осознавала свои действия. Ей было рекомендовано принудительное лечение в специализированном психиатрическом стационаре». Также, по заключению экспертизы, А.Б. не​ может участвовать в суде.

​​В суде вина А.Б. полностью доказана показаниями потерпевшего супруга, свидетелей, протоколом осмотра трупа, заключениями экспертиз и видеозаписями.

Постановлением суда признано доказанным, что А.Б. совершила убийство в состоянии невменяемости, однако в силу требований УК РК (ст.16), который суд обязан применить, она была освобождена от уголовной​ ответственности и направлена на принудительное лечение»,- сообщили в пресс-службе суда.