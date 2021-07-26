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Убил жену и сбросил труп в колодец: в Костанайской области осудили мужчину

26 Июля 2021 16:22
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Убил жену и сбросил труп в колодец: в Костанайской области осудили мужчину

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Костанае вынесен приговор мужчине, который в ходе семейной ссоры убил свою супругу, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Костанайского областного суда.

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Приговором специализированного межрайонного суда по уголовным делам Костанайской области от 26 июля 2021 года за убийство своей супруги осужден житель Аулиекольского района Костанайской области.

«6 марта 2021 года М., находясь в посёлке Лаврентьевка Аулиекольского района, в ходе возникшей ссоры задушил свою супругу её платком, который находился у неё на голове. В целях сокрытия следов преступления и избежания уголовной ответственности, М. выбросил труп супруги в заброшенный колодец»,- сообщили в облсуде.

Вина М. доказана его признательными показаниями, а также материалами уголовного дела, в том числе заключениями проведённых судебных экспертиз.

«С учетом первой судимости М., полного признания вины, чистосердечного раскаяния в содеянном, отсутствия отягчающих вину обстоятельств суд назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно – исполнительной системы максимальной безопасности. В счёт компенсации морального вреда потерпевшей стороне взыскано 5 млн тенге и 500 тысяч тенге представительских расходов»,- подытожили в суде .

Приговор не вступил в законную силу.


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#Костанайская область   #Суды  
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Автор:

Жанна Мусабаева

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