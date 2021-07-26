Убил жену и сбросил труп в колодец: в Костанайской области осудили мужчину

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Костанае вынесен приговор мужчине, который в ходе семейной ссоры убил свою супругу, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Костанайского областного суда.

Приговором специализированного межрайонного суда по уголовным делам Костанайской области от 26 июля 2021 года за убийство своей супруги осужден житель Аулиекольского района Костанайской области.

«6 марта 2021 года М., находясь в посёлке Лаврентьевка Аулиекольского района, в ходе возникшей ссоры задушил свою супругу её платком, который находился у неё на голове. В целях сокрытия следов преступления и избежания уголовной ответственности, М. выбросил труп супруги в заброшенный колодец»,- сообщили в облсуде.

Вина М. доказана его признательными показаниями, а также материалами уголовного дела, в том числе заключениями проведённых судебных экспертиз.

«С учетом первой судимости М., полного признания вины, чистосердечного раскаяния в содеянном, отсутствия отягчающих вину обстоятельств суд назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно – исполнительной системы максимальной безопасности. В счёт компенсации морального вреда потерпевшей стороне взыскано 5 млн тенге и 500 тысяч тенге представительских расходов»,- подытожили в суде .

Приговор не вступил в законную силу.