Убил жену и сбросил ее тело в канал житель Алматинской области

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Полицейские Алматинской области задержали мужчину, забившего свою жену до смерти и сбросившего ее тело в канал, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«12 сентября в Енбекшиказахском районе Алматинской области мужчина в Большом Алматинском rанале обнаружил труп женщины, о чем незамедлительно сообщил в полицию. Aакт зарегистрирован в ЕРДР, следственно-оперативная группа прибыла в указанное место. Информация подтвердилась», - сообщил на своей странице в Facebook начальник Департамента полиции Алматинской области Серик Кудебаев.

Проведя ряд оперативных мероприятий, сотрудники ОКП УП Енбекшиказахского района установили личность погибшей, оказавшейся 37-летней жительницей городаТалгара. Проверяя на причастность к убийству 48-летнего мужа потерпевшей, сыщики изобличили его в преступном деянии. Задержанный признался в том, что 6 сентября в ходе возникшей ссоры избил жену до смерти, а ночью с целью сокрытия преступления вывез ее тело и сбросил в БАК.

Подозреваемый водворён в изолятор временного содержания. Проводится досудебное расследование. Иная информация в соответствии со ст. 201 УПК РК не разглашается.



