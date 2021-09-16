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    21:42, 15 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Убил жену и сбросил ее тело в канал житель Алматинской области

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Полицейские Алматинской области задержали мужчину, забившего свою жену до смерти и сбросившего ее тело в канал, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «12 сентября в Енбекшиказахском районе Алматинской области мужчина в Большом Алматинском rанале обнаружил труп женщины, о чем незамедлительно сообщил в полицию. Aакт зарегистрирован в ЕРДР, следственно-оперативная группа прибыла в указанное место. Информация подтвердилась», - сообщил на своей странице в Facebook начальник Департамента полиции Алматинской области Серик Кудебаев.

    Проведя ряд оперативных мероприятий, сотрудники ОКП УП Енбекшиказахского района установили личность погибшей, оказавшейся 37-летней жительницей городаТалгара. Проверяя на причастность к убийству 48-летнего мужа потерпевшей, сыщики изобличили его в преступном деянии. Задержанный признался в том, что 6 сентября в ходе возникшей ссоры избил жену до смерти, а ночью с целью сокрытия преступления вывез ее тело и сбросил в БАК.

    Подозреваемый водворён в изолятор временного содержания. Проводится досудебное расследование. Иная информация в соответствии со ст. 201 УПК РК не разглашается.



    Теги:
    МВД РК Закон и право Алматинская область
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