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    14:11, 07 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Убежавших из дома девочек нашли полицейские Актобе

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    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Убежавших из дома девочек нашли полицейские Актобе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    5 сентября двое несовершеннолетних 12 и 13 лет вышли из дома и вечером не вернулись домой. Родители девочек обратились в полицию.

    Оперативно были созданы поисковые группы совместно с волонтерами. Были проверены все вероятные места пребывания подростков. На следующий день в ходе поисковых мероприятий в жилом массиве «Каргалы» сотрудниками патрульной полиции были найдены двое пропавших, которые были доставлены в отдел полиции и переданы родителям.

    Выяснилось, что несовершеннолетние ушли из дома из-за того, что одну девочку не отпустили ночевать к подружке. Полицейские провели профилактическую беседу, а родителей привлекли к административной ответственности.

    «Винить в происходящем исключительно ребенка нельзя. Здесь стоит вопрос о роли родителей. Побеги из дома – следствие отсутствия контакта между родителем и ребенком, далее – и контроля над ним. А ведь эти факторы впоследствии могут негативно сказаться на формировании личности несовершеннолетнего: никто не гарантирует, что праздно проводящий свое время подросток в дальнейшем не совершит какие-либо противоправные деяния», – сообщил старший инспектор ювенальной полиции Нуржан Мукумов.

    По словам полицейских, только по счастливой случайности подростки не пострадали и не стали объектами преступников. Дети возращены домой. Родители выразили благодарность стражам порядка.


    Теги:
    Общество Происшествия Правоохранительные органы Актюбинская область
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