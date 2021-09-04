РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:13, 04 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Убегающие с аккумуляторами воры попались на видео в Нур-Султане

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В ночное время суток неизвестные лица, находясь на улице Московская, тайно похитили два аккумулятора с автомашин «Ауди» и «Мазда», а так же деньги с бардачка, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции столицы.

    Обнаружив пропажу, владельцы авто обратились в полицию. Сотрудниками УП района «Сарыарка» Нур-Султана в ходе изучения путей следования установлены и задержаны двое подозреваемых. Доставленные в территориальное управление полиции злоумышленники в возрасте 31-32 лет дали признательные показания.

    Кроме того, установлено, что задержанные искали автомашины, не имевшие охранной сигнализации. Путем повреждения двери, они проникали в салон и открывали капот, завернув краденное в куртку и поспешили прочь, что и попалj в объектив камер видеонаблюдения.

    По данному факту возбуждено уголовное дело, устанавливается их причастность к аналогичным ранее совершенным преступлениям.

    Во избежание краж с автомашин lепартамент полиции г. Нур-Султана убедительно рекомендует:
    - не оставлять в ночное время аккумуляторные батареи в автомашине;
    - перед уходом убедится в том, что автомашина заперта или поставлена на охранную сигнализацию;
    - парковать автомашину на территории охраняемых автостоянок, охватываемых камерами видеонаблюдения, либо находящихся под физической охраной.



    Теги:
    МВД РК Борьба с преступностью Астана Видео Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    04:04, 02 Октябрь 2023
    Дворец бракосочетания появился в Кызылорде
    03:00, 02 Октябрь 2023
    Жасыл ел: строительные и педагогические отряды могут появиться в Карагандинской области
    02:22, 02 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в восьми городах Казахстана
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!