Убегающие с аккумуляторами воры попались на видео в Нур-Султане
Обнаружив пропажу, владельцы авто обратились в полицию. Сотрудниками УП района «Сарыарка» Нур-Султана в ходе изучения путей следования установлены и задержаны двое подозреваемых. Доставленные в территориальное управление полиции злоумышленники в возрасте 31-32 лет дали признательные показания.
Кроме того, установлено, что задержанные искали автомашины, не имевшие охранной сигнализации. Путем повреждения двери, они проникали в салон и открывали капот, завернув краденное в куртку и поспешили прочь, что и попалj в объектив камер видеонаблюдения.
По данному факту возбуждено уголовное дело, устанавливается их причастность к аналогичным ранее совершенным преступлениям.
Во избежание краж с автомашин lепартамент полиции г. Нур-Султана убедительно рекомендует:
- не оставлять в ночное время аккумуляторные батареи в автомашине;
- перед уходом убедится в том, что автомашина заперта или поставлена на охранную сигнализацию;
- парковать автомашину на территории охраняемых автостоянок, охватываемых камерами видеонаблюдения, либо находящихся под физической охраной.