Убегающие с аккумуляторами воры попались на видео в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В ночное время суток неизвестные лица, находясь на улице Московская, тайно похитили два аккумулятора с автомашин «Ауди» и «Мазда», а так же деньги с бардачка, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции столицы.

Обнаружив пропажу, владельцы авто обратились в полицию. Сотрудниками УП района «Сарыарка» Нур-Султана в ходе изучения путей следования установлены и задержаны двое подозреваемых. Доставленные в территориальное управление полиции злоумышленники в возрасте 31-32 лет дали признательные показания.

Кроме того, установлено, что задержанные искали автомашины, не имевшие охранной сигнализации. Путем повреждения двери, они проникали в салон и открывали капот, завернув краденное в куртку и поспешили прочь, что и попалj в объектив камер видеонаблюдения.

По данному факту возбуждено уголовное дело, устанавливается их причастность к аналогичным ранее совершенным преступлениям.

Во избежание краж с автомашин lепартамент полиции г. Нур-Султана убедительно рекомендует:

- не оставлять в ночное время аккумуляторные батареи в автомашине;

- перед уходом убедится в том, что автомашина заперта или поставлена на охранную сигнализацию;

- парковать автомашину на территории охраняемых автостоянок, охватываемых камерами видеонаблюдения, либо находящихся под физической охраной.



