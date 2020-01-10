УАЗик сгорел в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске утром сгорел легковой автомобиль УАЗ-349, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, ЧП произошло в промзоне города, на пересечении улицы Ауэзова и проезда Индустриальный.

Информацию о возгорании пожарные получили в 9.05. Спасатели выехали немедленно, однако к моменту их прибытия автомобиль был полностью охвачен огнем.

«Пожар локализовали в 9.26, ликвидировали - в 9.35. Огонь уничтожил автомобиль полностью. Жертв и пострадавших нет. Предварительная причина пожара – неисправность топливного оборудования», - сообщили в пресс-службе.

В департаменте отметили, что короткое замыкание электропроводки и неисправность топливного оборудования — наиболее распространенные причины пожаров на автотранспорте. Машина полностью выгорает за 5-8 минут. Пожарные могут не успеть спасти имущество. Техническое состояние транспорта, особенно электрооборудование, владельцам необходимо постоянно контролировать.



