«УАЗ» с пьяным водителем упал с моста в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – В Костанайской области автомобиль «УАЗ» с пьяным водителем упал с моста в реку, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным областного Департамента полиции, происшествие случилось на автотрассе «Денисовка-Антоновка».

«Управлявший автомашиной 57-летний мужчина не справился с управлением, и «УАЗ» упал с моста. В ходе расследования подтвердилось, что водитель употреблял алкоголь. В машине находился еще один человек», – сказали в пресс-службе ведомства.

Водитель автомашины и пассажир находятся на лечении в Денисовской районной больнице. Расследование продолжается.

Автор: Қасқырбай Қойшыманов