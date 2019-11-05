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«УАЗ» с пьяным водителем упал с моста в Костанайской области
5 Ноября 2019 19:03
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КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – В Костанайской области автомобиль «УАЗ» с пьяным водителем упал с моста в реку, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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По данным областного Департамента полиции, происшествие случилось на автотрассе «Денисовка-Антоновка».
«Управлявший автомашиной 57-летний мужчина не справился с управлением, и «УАЗ» упал с моста. В ходе расследования подтвердилось, что водитель употреблял алкоголь. В машине находился еще один человек», – сказали в пресс-службе ведомства.
Водитель автомашины и пассажир находятся на лечении в Денисовской районной больнице. Расследование продолжается.
Автор: Қасқырбай Қойшыманов
Ключевые слова: Костанайская область, Происшествия,
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