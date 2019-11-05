+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -1 °С
Алматы: 1 °С
USD 388.19 EUR 433.41
RUB 6.14 CNY 55.24
Скачать
Новости
Вся лента >>>

«УАЗ» с пьяным водителем упал с моста в Костанайской области

5 Ноября 2019 19:03
Поделиться:
«УАЗ» с пьяным водителем упал с моста в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – В Костанайской области автомобиль «УАЗ» с пьяным водителем упал с моста в реку, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

«Скорая помощь» перевернулась в Атырау: пострадали трое
Трое молодых людей перевернулись на мотоцикле в Павлодарской области За два дня произошло более 90 аварий из-за снегопада на дорогах - ДП Нур-Султана Пенсионерку с инвалидностью осудили за смертельное ДТП в Алматинской области

По данным областного Департамента полиции, происшествие случилось на автотрассе «Денисовка-Антоновка».

«Управлявший автомашиной 57-летний мужчина не справился с управлением, и «УАЗ» упал с моста. В ходе расследования подтвердилось, что водитель употреблял алкоголь. В машине находился еще один человек», – сказали в пресс-службе ведомства.

Водитель автомашины и пассажир находятся на лечении в Денисовской районной больнице. Расследование продолжается.

Автор: Қасқырбай Қойшыманов

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Костанайская область, Происшествия,
Поделиться:

Автор:

Мейрамбек Байгарин

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив